Nächstes Jahr um diese Zeit sind wir schon viermal im Iran zu Besuch gewesen. Das sagte mein Vater vor Kurzem am Telefon. Er war in Festtagsstimmung. Er sitzt zurzeit Tag und Nacht vor dem Computer, vor dem Fernseher, neben dem Radio, um ja nichts zu verpassen, was dieser Tage aus dem Iran kommt.

Und aus dem Iran kommen endlich wieder und ausnahmsweise einmal gute Nachrichten: Das Volk geht auf die Straßen, um zu demonstrieren und zu protestieren. Das Volk hat keine Angst mehr vor den Ayatollahs und den Revolutionsgarden. Das Volk will, dass das Geld in die iranische Wirtschaft gesteckt wird und nicht in die Auslandsoperationen der Al-Quds-Brigaden in Syrien, Irak, Libanon, Jemen und Gaza. Das Volk will Freiheit! Die Zeit ist reif. Mossadegh 1953, die islamische Revolution 1979 und selbst die grüne Revolution 2009 wirken alle wie eine Ewigkeit her.

Ein Großteil der Iraner war 1979 nicht auf der Welt und ein Großteil der Iraner hat nach der Pleite 2009 verstanden, dass das Problem nicht in Europa, Washington, bei den Zionisten oder Wahabiten in Saudi-Arabien liegt, sondern einzig und allein in Teheran.

Das System ist faul. Die Perser haben das schon lange begriffen. Der Perser ist nun mal nicht nur ein stolzer Mensch, sondern er ist auch überdurchschnittlich intelligent. Schließlich ist jeder zweite Iraner ein Ingenieur oder Arzt. Und sie haben eine wunderschöne Jahrtausend alte Kultur. Sie haben die Teppiche, die Katzen, den Reis in allen Farben. Aber leider eben auch den Ayatollah Ali Khamenei und den General Qassem Suleimani.

Mein Vater wurde 1948 im Iran geboren. In der Mazandaran-Region am Kaspischen Meer. Nach Abitur und Militärdienst reiste er Anfang der 70er mit einem kleinen roten Teppich seinem besten Freund Bijan hinterher. Nach Deutschland. Nach Göttingen. Zum Studium. Er hätte damals nicht ahnen können, dass er sein Geburtsland eventuell nie wieder sehen wird.

40 Jahre haben die Juden nach dem Auszug aus Ägypten vor über 3000 Jahren in der Wüste verbracht, so heißt es, um in Israel in Freiheit leben zu können. 40 Jahre haben meine Eltern in Deutschland verbracht, bevor sie mir nach Israel hinterher gezogen sind.

Mein Vater wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Nichts auf Erden wünscht er sich mehr, als seinen Geburtsort zu besuchen. Es müssen nicht vier Besuche bis Ende 2018 sein. Ein Abstecher sollte vorerst reichen. Dieses Mal muss die Revolution einen friedlichen Übergang zu einer neuen Führung, einem neuen System, in die Wege leiten.

Für die Welt. Für die Perser. Für meinen Vater. Ej Iran!