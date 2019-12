Heisenhof hat neuen Besitzer

Dörverden Der Heisenhof in Dörverden hat für 100 000 Euro einen neuen Besitzer gefunden. Das Rittergut wurde am Wochenende in Rostock versteigert, wie die Firma Norddeutsche Grundstücksauktionen AG am Sonntag mitteilte. Wer der neue Besitzer ist und was er mit dem Anwesen vorhat, wurde nicht bekannt.

Der Hof kam in die Schlagzeilen, weil der rechtsradikale Anwalt Jürgen Rieger dort 2004 ein Schulungszentrum einrichten wollte. Der Landkreis Verden versucht seit Jahren, das Gutsschloss und die Nebengebäude abreißen zu lassen. Sie sollen nur stehenbleiben, wenn das Gelände land- oder forstwirtschaftlich genutzt wird. Falls ein neuer Käufer ein überzeugendes Nutzungskonzept vorlege, könne die Gemeinde Dörverden die Bauleitplanung auch aber ändern, hieß es vom Kreis.