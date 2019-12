Unternehmer ersteigert Heisenhof

Dörverden Der Heisenhof in Dörverden bei Bremen ist von Christian Droop, einem rheinland-pfälzischen Unternehmer, ersteigert worden. „Ich habe eine Affinität für alte Gebäude“, sagte Droop. Er entwickelt in seinem Heimatort Hahnstätten (Hessen) den Botanischen Garten Schloss Bieberstein. Geplant sind dort eine barocke Parkanlage mit Themengärten, Abenteuerspielplatz und Teichanlage mit Seebühne. Auf dem Heisenhof solle in Zusammenarbeit mit der Gemeinde möglicherweise ein ähnliches Projekt verwirklicht werden, sagte Droop.