Frage: Ich bin der bessere Oberbürgermeister für Hannover, weil…

Scholz: ...ich die Erfahrung und Kompetenz mitbringe, eine Stadtverwaltung mit mehr 11 000 Mitarbeitern erfolgreich führen zu können.

Onay: ...ich eine klare Haltung mit der Fähigkeit zum politischen Kompromiss verbinde. Mir geht es darum, Hannover voranzubringen – zum Beispiel bei der Verkehrswende mit dem konkreten Ziel einer autofreien Innenstadt, die ich in einem gemeinsamen Weg mit Anwohnerinnen und Anwohnern, Pendlerinnen und Pendlern sowie dem Einzelhandel umsetzen will. Ich stehe für eine Politik des Zuhörens und des Dialogs sowie für klare Ziele und den Mut für notwendige Entscheidungen.

Frage: Was Hannover jetzt ganz dringend braucht, ist…

Scholz: ...eine Führungspersönlichkeit, die die strukturellen Probleme im Rathaus erkennt und abstellt. Andernfalls dauert die Ausstellung einer Sterbeurkunde künftig zehn statt wie schon jetzt sechs Wochen.

ONAY: ...ein Oberbürgermeister, der die Stadt zusammenbringt, um Hannover nach vorn zu bringen. Politische Führung unterscheidet sich grundlegend von unternehmerischer Führung: Es geht ja nicht nur um die Leitung nach innen, sondern für die aktuellen Herausforderungen brauchen wir breite gesellschaftliche und politische Mehrheiten und haben eine hohe Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und den Menschen in der Stadt. So zum Beispiel beim Klimaschutz und der Verkehrswende, für den sozialen Zusammenhalt und bei der Verteidigung der offenen Gesellschaft. Es braucht die Fähigkeit zum Brückenbauen, aber auch die Leidenschaft, für die eigenen Überzeugungen zu kämpfen.

Frage: Wie gestalten Sie in den kommenden Tagen Ihren Wahlkampf-Endspurt, um am Sonntag siegreich aus der Stichwahl hervorzugehen?

Scholz: Wir mobilisieren alle Kräfte, um einen echten Neustart für Hannover zu erreichen. Sowohl auf der Straße als auch in den sozialen Medien verspüren wir große Unterstützung weit über das klassische CDU-Klientel hinaus. Das gibt Rückenwind.

ONAY: Wir sind weiterhin unglaublich viel in der Stadt unterwegs und suchen das Gespräch. Am kommenden Freitag haben wir eine große Schlussspurt-Veranstaltung mit Robert Habeck im Expo-Wal und bis dahin noch viele Wahlkampfstände in verschiedenen Stadtteilen. Wir wollen jetzt klar machen, dass meine Politik ein Aufbruch für Hannover ist: für eine echte Verkehrswende, für mehr bezahlbaren Wohnraum, für engagierten Klimaschutz, für eine weltoffene, diskriminierungsfreie Stadt und für neues Vertrauen in das Rathaus. Unsere Botschaft ist: Zusammen sind wir Hannover.

Frage: Es gibt Szenarien, bei denen Sie beide nicht gut aussehen würden: Es heißt, dem in Führung unerfahrenen Belit Onay könnte als „grünem Schostok“ dasselbe Schicksal blühen wie dem gescheiterten SPD-Mann. Andere sagen, die „rote“ Stadtverwaltung würde einen OB Scholz gnadenlos auflaufen lassen – was wollen Sie tun, damit genau das nicht passiert?

Scholz: In meinem beruflichen Leben bin ich mehrfach ins kalte Wasser geworfen worden und immer habe ich es mit meinem Team geschafft, die Beschäftigten auf meine Seite zu ziehen und im Interesse des Unternehmens gute Entscheidungen zu treffen. Mich kann man nicht so einfach auflaufen lassen.

Onay: Dieses Bild der hannoverschen Stadtverwaltung möchte ich so nicht stehenlassen. Im Rathaus arbeiten hochprofessionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen es vor allem um die Stadt geht. Was in den vergangenen Jahren gefehlt hat, ist einerseits ein klarer politischer Kompass an der Hausspitze. Zweitens fehlte dort eine moderne Führungs- aber auch Fehlerkultur. Ich will mit einem Rechtsdezernat für Transparenz und Regeltreue sorgen.

Das alles meine ich, wenn ich davon spreche, dass ich das „Immunsystem der Verwaltung“ verbessern will. Hier unterscheide ich mich sehr von Stefan Schostok.