Keine rätselhaften Klumpen mehr an Nordseestränden

Dornum /Norderney Nach Verunreinigungen durch braune Klumpen auf drei ostfriesischen Inseln und in Neßmersiel (Landkreis Aurich) sind alle Strände wieder sauber. „Uns wurden keine weiteren Funde mehr gemeldet“, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Gefährlich waren die Brocken nicht: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg wies bei einer Probe aus Norderney im Mai Pflanzenfett nach.

Die Herkunft der Brocken ist der Wasserschutzpolizei zufolge bislang unklar. Die Grünen sehen jedoch einen Zusammenhang mit Tankreinigungen auf See. Als Folge würden häufig auch umweltschädliche Paraffine an die Strände gespült. Auch die ungiftigen, im Mai gefundenen Brocken könnten der Partei zufolge daher stammen. Die Grünen wollen die Praxis daher verbieten. Am Donnerstag soll das Thema im Landtag in Hannover diskutiert werden.