Städtetag fordert mehr Klimaschutz

Dortmund Der Deutsche Städtetag hat von der Bundesregierung mehr Engagement bei Klimaschutz und umweltfreundlicher Verkehrswende verlangt. Die „demonstrative Ungeduld“ der streikenden Schülerbewegung „Fridays for Future“ sei „berechtigt“, sagte der Vizepräsident des kommunalen Spitzenverbands, der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD), am Dienstag in Dortmund. Das vom Bund geplante Klimaschutzgesetz müsse einen kräftigen Schub nach vorne bringen, um den Ausstoß von Kohlendioxid zu senken. Bei der ökologischen Verkehrswende brauche es ebenfalls mehr Tempo, mahnte Präsident Markus Lewe (CDU), OB von Münster. In Dortmund findet am Mittwoch die Hauptversammlung des Städtetages statt. Es soll dort auch um Wohnungsbau und die Grundsteuer gehen.