AfD hat zu wenig Kandidaten für gewonnene Sitze

Dresden Nach der Kommunalwahl kann die AfD in vier der fünf ostdeutschen Bundesländer nicht alle ihre Sitze in den Städte- und Gemeindevertretungen besetzen. Neben Sachsen gibt es auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg zu wenig Kandidaten für die gewonnenen Mandate. Der Thüringer AfD sind bislang vier Kommunen bekannt. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt fehlt den Landesverbänden noch ein landesweiter Überblick. Sachsens AfD hatte zuvor bereits beklagt, Sitze in den Vertretungen in der Region Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nicht besetzen zu können.