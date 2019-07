Dresden Die Entscheidung der sächsischen Verfassungsrichter zur AfD-Landesliste hat Forderungen nach einer Reform des Wahlrechts in dem Bundesland ausgelöst. Dafür sprachen sich am Freitag Vertreter mehrerer Parteien aus. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer will sich einer solchen Debatte nicht verschließen. „Natürlich muss man vor dem Hintergrund dessen, wie das jetzt alles gewesen ist, das mal analysieren“, sagte der CDU-Politiker der Chemnitzer „Freien Presse“ (Online). „Aber das macht man nicht fünf Wochen vor der Wahl. Über so etwas reden wir ganz in Ruhe nach der Wahl.“ In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.

Das Verfassungsgericht des Freistaats hatte am Donnerstag einen Beschluss des Landeswahlausschusses zur Zulassung von 18 Kandidaten auf der Landesliste teilweise korrigiert. Die Partei darf nun vorerst mit 30 Bewerbern antreten. Der Ausschuss hatte die ursprünglich 61 Bewerber umfassende Liste wegen formaler Mängel gekürzt. Dagegen legte die AfD Verfassungsbeschwerde ein. Die Entscheidung des Ausschusses sei „nach vorläufiger Bewertung mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig“, teilte das Gericht mit. Im eigentlichen Verfahren zur Verfassungsbeschwerde der AfD soll am 16. August ein Urteil gesprochen werden.

Nach derzeitiger Rechtslage können in Sachsen Beschwerden zur Landtagswahl erst nach erfolgter Wahl eingereicht werden. Damit hat sich dann der Wahlprüfungsausschuss des Landtages zu befassen. SPD-Generalsekretär Henning Homann sprach sich für „ein neues Verfahren“ aus. Man brauche juristische Klarheit, „auch damit Verschwörungstheorien der Nährboden entzogen wird“.