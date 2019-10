Kretschmer warnt vor Hysterie bei Klimaschutz

Dresden Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kritisiert die Klimadebatte in Deutschland als zu emotional. In der Bevölkerung gebe es eine große Abneigung gegen Greta Thunbergs „moralischen Zeigefinger und diese Hysterie“. Dafür könne man jedoch nicht die junge Klimaaktivistin verantwortlich machen, sagte Kretschmer der „Welt am Sonntag“. Vielmehr müsse hinterfragt werden, wer eine 16-jährige Jugendliche bis vor die Vereinten Nationen bringe. Der Ministerpräsident forderte beim Klimaschutz einen Konsens in der Gesellschaft und „eine gewisse Ruhe und Sachlichkeit. Das findet nicht statt.“ Das Klimapaket der Regierung funktioniere nicht nach marktwirtschaftlichen Prinzipien. „Über höhere Spritpreise jubeln doch nur die, die davon nicht betroffen sind“, so Kretschmer.