Dresden Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zeigte sich einsichtig. „Dass das nötig ist, wissen alle“, sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Dresden und bestätigte den Kauf von gleich drei neuen Maschinen für die Flugbereitschaft des Bundes.

Die musste zuletzt mehrfach am Boden bleiben. So saß in dieser Woche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Äthiopien fest. Zuvor hatte es zu Jahresbeginn Entwicklungshilfeminister Gerd Müller getroffen. Der CSU-Politiker blieb auf seiner Afrika-Reise in Malawi hängen. Entnervt stieg der Minister damals auf einen Linienflug um und ließ den Begleittross zurück. „In dem Fall sind wir eben Entwicklungsland“, bemerkte Müller. Schon im vergangenen Jahr musste Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Linienflieger zum G 20-Treffen nach Argentinien reisen. Auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte ähnliche Erfahrungen machen müssen – er saß im Herbst in Indonesien fest.

Nun handelt von der Leyen, der als Verteidigungsministerin die Flugbereitschaft des Bundes untersteht. Drei neue Airbus-Flieger sollen für die Regierung angeschafft werden. Nach Informationen des „Spiegel“ soll noch in diesem Jahr ein A350 direkt beim Hersteller bestellt werden. Basispreis: rund 180 Millionen Euro. Der Jet müsste zunächst zwar auf die insgesamt rund 100 Millionen Euro teuren Sonderausstattungen wie einen Konferenzraum verzichten, wäre aber schon ab Ende 2020 einsatzbereit. Bereits im Dezember hatte die Verteidigungsministerin das Kabinett über Pläne für eine Erneuerung informiert.

Der Bund hatte die aktuellen Flieger „Theodor Heuss“ und „Konrad Adenauer“ 2009 von der Lufthansa übernommen. Beide Maschinen vom Typ A340 sind heute rund zwanzig Jahre alt – und damit betagt.