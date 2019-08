Dresden Warum ist die AfD in Ostdeutschland so erfolgreich? Warum gab und gibt es so etwas wie Pegida in Sachsen? NWZ-Nachrichtenchef Alexander Will war im Vorfeld der Wahlen am 1. September in Sachsen unterwegs, um Antworten zu finden. In Sachsen werden, wenn die Umfragen stimmen, rund 40 Prozent der Wähler entweder für die Linkspartei oder für die AfD stimmen. Zeit also für einen Blick auf die politischen Ränder in Sachsen.

Alle Beiträge der Serie unter https://www.nwzonline.de/will-macht-ostdeutschland