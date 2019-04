Dublin Die militante „New IRA“ hat sich zu den tödlichen Schüssen auf die irische Journalistin Lyra McKee bekannt. Die Organisation, die sich in der Nachfolge der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) sieht und für eine Vereinigung des britischen Nordirland mit Irland kämpft, wolle sich „voll und aufrichtig“ bei McKees Partnerin und Familie entschuldigen, zitierten irische Medien.

In einem Schreiben an die Zeitung „The Irish News“ erklärt die New IRA, der Tod von McKee sei ein Versehen gewesen. Die Journalistin sei „auf tragische Weise“ ums Leben gekommen, weil sie „neben feindlichen Streitkräften“ stand, heißt es in dem Bekennerschreiben. Die 29-Jährige hatte in der Nacht auf Karfreitag Unruhen im nordirischen Derry beobachtet und stand in einer Menschenmenge neben einem Polizeifahrzeug, als sie eine Kugel in den Kopf traf. Wie die britische Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurde eine 57-jährige Frau festgenommen, die derzeit in Belfast befragt wird.

Die „New IRA“ hatte erst im Januar für internationale Schlagzeilen gesorgt. Sie zeigte sich für die Detonation einer Autobombe in Derry verantwortlich, bei der damals nur knapp niemand zu Schaden kam. Der Sprengsatz explodierte wenige Meter entfernt von zwei der bekanntesten Gotteshäuser der Kirche von Irland: der Kathedrale Sankt Columban und der Sankt-Augustin-Kirche.

Diskussionen um eine Lösung für die nordirisch-irische Grenze im Zuge des Brexit sorgen für wachsende Spannungen zwischen pro-britischen Protestanten und katholischen Nationalisten.