FDP-Kandidat wird neuer Bürgermeister

Duderstadt Thorsten Feike ist neuer Bürgermeister von Duderstadt (Kreis Göttingen). Der FDP-Kandidat erhielt nach Angaben der Stadt bei einer Stichwahl 69,26 Prozent der Stimmen. Sein Kontrahent von der CDU, Stefan Koch, kam am Sonntagabend auf 30,74 Prozent. Feike hatte vor zwei Wochen im ersten Wahlgang überraschend die meisten Stimmen bekommen, für ihn hatten sich 34,8 Prozent der Wähler ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei der Stichwahl bei 51,9 Prozent. Der neue Bürgermeister wird auf sieben Jahre gewählt und tritt seinen Posten am 1. November an.