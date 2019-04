Einsatz gegen Islamisten nach Irrfahrt

Düsseldorf Nach einem Anti-Terror-Einsatz gegen eine mutmaßliche Zelle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in NRW und Badenwürttemberg sind alle elf vorläufig Festgenommenen – neun Tadschiken, ein Deutscher und ein Türke – wieder auf freiem Fuß. Laut Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf dauern die Ermittlungen wegen des Verdachts einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat aber an. Auslöser für den Zugriff war die Irrfahrt eines 19-jährigen Tadschiken mit hoher Geschwindigkeit durch die Essener Fußgängerzone am Freitag.