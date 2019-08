Herkunftsnennung: Länder sind geteilter Meinung

Düsseldorf Die Initiative Nordrhein-Westfalens, wonach die Polizei bei ihrer Pressearbeit künftig grundsätzlich die Nationalität von Tatverdächtigen nennen soll, stößt auf geteilte Reaktionen. Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein wollen die Herkunft eines Tatverdächtigen weiterhin nur nennen, wenn „ein begründetes öffentliches Interesse“ besteht. Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen planen hingegen wie NRW bereits eine Änderung ihrer bisherigen Praxis. Bayern will sich zunächst die Neuregelung in NRW näher anschauen. In Hamburg, Brandenburg sowie bei der Bundespolizei wird bereits heute grundsätzlich die Staatsangehörigkeit genannt. Aus dem Saarland gab es keine Stellungnahme.