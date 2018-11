Mehr Geld für Kinder geschiedener Eltern

Düsseldorf Minderjährige Trennungskinder haben zum Jahreswechsel bundesweit Anspruch auf mehr Geld. Am 1. Januar 2019 tritt die neue „Düsseldorfer Tabelle“ in Kraft, teilte das Oberlandesgericht in Düsseldorf am Dienstag mit.

Die Unterhaltssätze steigen je nach Alter des Kindes und Einkommensgruppe des Unterhaltspflichtigen um sechs bis 14 Euro im Monat. Nur für volljährige Kinder bleiben sie unverändert.

Die Einkommensklassen bleiben diesmal ebenfalls unangetastet, sodass für die meisten Haushalte, in denen Trennungskinder leben, trotz Anrechnung des Kindergeldes tatsächlich ein paar Euro mehr herausspringen dürften. Die Unterhaltspflichtigen müssen entsprechend mehr berappen.

Eine Ausnahme: Wird der sogenannte Mindestbehalt des Unterhaltspflichtigen überschritten, so muss der Staat einspringen und aufstocken.