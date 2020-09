So viele Briefwähler wie nie zuvor

Düsseldorf Die Zahl der Briefwahlanträge für die NRW-Kommunalwahl bricht alle Rekorde: Bis zu einem Drittel der Wahlberechtigten hat in zahlreichen Städten schon vorab per Brief die Stimmen abgegeben – mehr als bei allen vergangenen Wahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland.

• Düsseldorf

In der Landeshauptstadt haben knapp 30 Prozent der Wahlberechtigten bis Freitag ihre Briefwahlunterlagen beantragt – rund 127 000 von 471 000. Im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl 2014 hat sich die Zahl der Briefwähler einem Stadtsprecher zufolge fast verdoppelt.

• Köln

In der bevölkerungsreichsten Kommune des Landes ist die Tendenz ähnlich. Bis Freitag gingen rund 251 000 Briefwahl-Anträge der etwa 820 000 Wahlberechtigten ein – einer Stadtsprecherin zufolge kämen die ausgefüllten Wahlscheine „Wäschekörbeweise“ zurück.

• Münster

Auch in der Universitätsstadt beantragten bis Donnerstag rund 30 Prozent der Wahlberechtigten die Briefwahl: knapp 76 000 von 248 000 Wahlberechtigten.

• Aachen und Bielefeld

In Aachen waren es am Freitag und in Bielefeld am Donnerstag bislang rund ein Viertel. „Die Briefwahl ist einfach bequemer für Wähler“, sagt Ruth Goebel, Leiterin des Bielefelder Wahlteams. „Wegen der Briefwahl können auch diejenigen wählen, die am Wahltag selbst nicht da sind.“