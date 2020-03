Zehn Jahre Haft für Bombenbauer

Düsseldorf Für den Bau einer Bombe mit dem biologischen Kampfstoff Rizin in Köln ist ein 31-jähriger Islamist zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den Tunesier Sief Allah H. (31) am Donnerstag der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat schuldig. Die beschaffte Menge an Rizinus-Samen hätte potenziell 13 500 Menschen töten können.