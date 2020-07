Durch Norderstedt geschlängelt

Da hat wohl jemand nicht richtig aufgepasst: Die Polizei in Norderstedt bei Hamburg sucht den Besitzer einer knapp drei Meter langen Boa constrictor. Die Würgeschlange kreuzte am Samstagabend den Weg eines Fußgängers, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Montag mitteilte. Er folgte dem Reptil bis zu einem Wohngebäude. Dort rollte sich das Tier unter einer Gerüstplane zusammen. Der Reptilienbeauftragte des Kreises fing das drei bis vier Jahre alte Weibchen ein.BILD: