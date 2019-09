Schottisches Gericht hält Zwangspause für unzulässig

Edinburgh /London Ein schottisches Berufungsgericht hat die von Premierminister Boris Johnson auferlegte fünfwöchige Zwangspause des britischen Parlaments für unrechtmäßig erklärt. Der Court of Session teilte seine Entscheidung am Mittwoch in Edinburgh mit. Johnsons Ratschlag an Königin Elizabeth II., das Parlament vorübergehend zu schließen, sei offenbar mit der Absicht erfolgt, die Abgeordneten im Brexit-Streit kaltzustellen. Das Gericht werde daher eine Anordnung erlassen, wodurch die Zwangspause als „null und nichtig“ erklärt werde. Die Zwangspause soll eigentlich erst am 14. Oktober enden.

Doch die Regierung kündigte an, zunächst Berufung beim obersten britischen Gericht, dem Supreme Court in London, einzulegen. Dort soll am Dienstag über die Angelegenheit verhandelt werden.