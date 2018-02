Diözese Eichstätt: Wir sind Opfer im Finanzskandal

Eichstätt Die Diözese Eichstätt sieht sich im Finanzskandal als Opfer eines Ex-Mitarbeiters. „Wir sind Opfer und nicht Täter“, sagte Rechtsanwalt Ulrich Wastl am Dienstag. Generalvikar Isidor Vollnhals bezeichnete die Vorgänge als „schmerzliche Erfahrung“. Dubiose Immobilien-Geschäfte in den USA könnten die Diözese um bis zu 60 Millionen Dollar (48,6 Millionen Euro) gebracht haben. Darlehen für Grundstücke in Höhe von 21,5 Millionen Dollar seien bereits überfällig, sagte Wastl. Eine Schadenssumme lasse sich noch nicht beziffern. „Es wird ein Schaden übrig bleiben.“