Ein bisschen mehr Lebensqualität

Nach Wochen der erzwungenen inneren Einkehr soll nun auch ein Einkehrschwung am Pfingstwochenende möglich sein. Nach so langer Zeit kommen einem die in Aussicht gestellten Lockerungen für die Gastronomie und das Hotelgewerbe fast schon leichtsinnig vor. Die spontane Reaktion auf die paar Lockerungen zeigt, wie sehr uns die Corona-Pandemie im Griff hat. Wo Verbote und Einschränkungen, deren Notwendigkeit man schon begreifen kann, als Normalzustand daherkommen, deren Auswirkungen aber einen schmerzlichen Verlust der Lebensqualität bedeuten. Stattdessen beherrschen die Gedanken an Abstand halten, Hygienevorschriften beachten und Maske aufsetzen das Geschehen.

Für die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe sind die Lockerungen eine Erleichterung. Doch werden alle Betriebe die Corona-Pandemie wirtschaftlich überstehen? Zweifel sind angebracht. Einige Unternehmer haben den Shutdown genutzt, um Renovierungsarbeiten vorzunehmen und ihre Hotels und Pensionen attraktiver zu gestalten. Sie werden zu den Gewinnern der Krise zählen. Für andere könnte es dagegen eng werden. Zu lang die Ausfallzeit, zu stark die Verluste im Monat April, im Ostergeschäft, zum 1. Mai, zu Himmelfahrt, wegen abgesagter Konfirmationen und Familienfeiern.

Und ganz ehrlich: Zu einem Kneipenbesuch, etwa zum gemeinschaftlichen Anschauen eines Fußballspiels, gehören Nähe und Emotion, jedenfalls nicht Distanz. Und ein geselliger Restaurantbesuch mit vielen Freunden wird über Monate ein Traum bleiben. Vielleicht haben wir die Angebote der Gastronomie für zu selbstverständlich gehalten. Das wird uns umso bewusster werden, desto weniger Gaststätten nach der Pandemie öffnen.

