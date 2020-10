Ein Krieg und seine Gründe

Gaby Schneider-Schelling, stellvertretende Chefredakteurin

Ab sofort – und immer an dieser Stelle – gibt es täglich einen Tipp auf Themen, von denen wir meinen: Das sollten Sie wissen.

Was steckt hinter der Nachricht? Welche unterschiedlichen Standpunkte gibt es? Was sagen die Experten? Wir liefern Ihnen Fakten und Argumente zu Themen, über die am Frühstückstisch, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis und im Verein diskutiert wird.

Wissen Sie zum Beispiel, warum der so fern scheinende blutige Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan so gefährlich für Europa ist? Unser Nachrichtenchef Dr. Alexander Will, selbst promovierter Historiker, erklärt Ihnen, wie der Krieg entstand und welche Mächte die Strippen ziehen.

Diskutieren Sie mit unter leserforum@nwzmedien.de