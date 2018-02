Ein „Stuttgart 21“ des Nordens

Betrifft: „Stuttgart 21 wird noch teurer“, Titelseite; „Trauerspiel“, Kommentar von Norbert Wahn, Meinung, 27. Januar

Trauerspiel: A 20 – das Stuttgart 21 des Nordens. Die Gegner des Großprojektes Stuttgart 21 haben die hohen Kosten von Beginn an vorgerechnet, doch niemand wollte es hören. Das ist das eigentliche Trauerspiel! Es ist zu befürchten, dass auch unsere Region mit einem Großprojekt gesegnet werden wird, dessen Tragödie an Stuttgart 21 erinnern wird: die geplante A 20! Nach offiziellen Angaben soll sie rund 1,3 Milliarden Euro kosten.

Laut CDU-Wirtschaftsrat kostete schon 1975 bis 1990 ein einziger Autobahnkilometer 26,8 Millionen Euro. Das macht bei 120 km für die A 20 in Niedersachsen 3,2 Mrd. Euro. Wenn man die Kostensteigerung seit den 90er Jahren dazurechnet, liegen wir bei 4,3 Mrd. Euro. Die A 20 macht aber keinen Sinn ohne den Elbtunnel bei Drochtersen. Dieser soll nach offiziellen Angaben rund 1,2 Milliarden Euro kosten. Der Bundesrechnungshof hat allerdings Zweifel an dieser Schätzung und rechnet mit 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro. (...) Es ist also jetzt schon abzusehen, dass die prognostizierten Kosten für die A 20 im Vorfeld um ein Vielfaches zu niedrig angesetzt sind und der Steuerzahler wissentlich in die Irre geführt wird. Ja, Herr Wahn, das ist ein Trauerspiel! Zumal viel kostengünstigere und umweltfreundlichere Alternativen auf der Hand liegen. (...)

Susanne Grube

Westerstede