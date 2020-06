Rechte sprengen Briefkasten

Einbeck Ein polizeibekannter Rechtsextremist steht im Verdacht, im südniedersächsischen Einbeck einen Sprengstoffanschlag verübt zu haben. Der 26-Jährige habe einen Sprengsatz im Briefkasten des Privathauses einer Frau gezündet, die sich wiederholt gegen Rechtsextremismus eingesetzt habe, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, Andreas Buick­,­ am Donnerstag. Dabei sei Sachschaden entstanden.

Der Verdächtige habe sich bei dem Anschlag selbst so schwer an einer Hand verletzt, dass die Polizei die Blutspur bis zu einem Wohnhaus in der Nachbarschaft verfolgen konnte, sagte Buick. Ein Zeuge hatte nach einem lauten Knall in der Nacht zum Mittwoch den 26-Jährigen und einen zweiten, 23 Jahre alten mutmaßlichen Rechtsextremisten vom Tatort weglaufen sehen und die Polizei alarmiert.

Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen, befinden sich inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien diverse Beweismittel sichergestellt worden, darunter auch Waffen.

