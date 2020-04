Eine Falle für giftige Raupen

200 Baumringfallen wurden in Nordhorn aufgebaut. Sie sollen Eichenprozessionsspinner fangen. Diese Raupenart breitet sich in Niedersachsen aus und kann Hautirritationen, Augenreizungen und Atembeschwerden bei Menschen auslösen. In Nordhorn war 2019 praktisch jede Eiche von der Raupe befallen. Dpa-BILDer: