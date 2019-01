Einfach immer Lächeln

Gespräch im Gästehaus: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat hier am Freitagvormittag Bundesaußenminister Heiko Maas empfangen. Bei seiner Reise nach Moskau hatte der SPD-Politiker heikle Themen auf der Agenda: In der Ukraine-Krise will Deutschland zusammen mit Frankreich Beobachter am Asowschen Meer nahe der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim entsenden. Beim Konflikt um atomare Abrüstung appellierte Maas an Russland, einzulenken und sich an den INF-Vertrag zu halten. Sein Gesprächspartner Lawrow lächelte zwar in die Kameras, doch die deutschen Vorschläge fanden bei ihm kaum Gehör.dpa-BILD: