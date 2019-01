Einigkeit macht Mut

Sicher, Politik lebt von Auseinandersetzungen, von Kontroversen, vom Diskurs, vom Ringen um den richtigen Weg und zuweilen auch von handfestem Streit. Davon ist innerhalb der Großen Koalition in Niedersachsen indes nicht viel zu spüren. Zu fest hält Ministerpräsident Stephan Weil die Zügel in der Hand und kündigt schon zu Beginn der Klausurtagung in Dinklage an, dass Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Regierungsparteien hinter verschlossenen Türen und nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden.

Demonstrativ betonen Weil und sein Stellvertreter Bernd Althusmann nach der Klausur umgehend die gute, ja sogar „sehr gute“ Gesprächsatmosphäre. Für manch politischen Beobachter mag der niedersächsisch unaufgeregte Regierungsstil von SPD und CDU bisweilen langweilig wirken. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wie die einstigen Kontrahenten Weil und Althusmann ihre Kriegsbeile begraben und zur Zweckehe zusammengefunden haben, ist beispielhaft. Hier kann die Große Koalition in Berlin noch einiges lernen.

Das heißt nicht, dass in Niedersachsen nicht um Themen gerungen wird und bei unterschiedlichen Ansichten auch mal die Fetzen fliegen – erinnert sei etwa an die teils hitzige Debatten um den neuen Feiertag im Land. Was am Ende zählt, sind Einigungen, die immer wieder auch mit Kompromissen einhergehen müssen.

Niedersachsen steht gut da. Aber es gibt auch noch allerhand abzuarbeiten. Als Stichworte seien hier der Mangel an Wohnraum und Fachkräften, die Herausforderungen der Integration und der schulischen Inklusion sowie der weitere Ausbau der Infrastruktur und die Förderung der Digitalisierung genannt. Bleibt die rot-schwarze Landesregierung sich treu und arbeitet weiter so geräuschlos und zielorientiert, so muss uns um Niedersachsens Zukunft nicht bange sein.