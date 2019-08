Deutscher unter Opfern von El Paso

El Paso Bei dem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff im texanischen El Paso mit 22 Toten ist auch ein deutscher Staatsbürger ums Leben gekommen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts bestätigte am Dienstag die Angaben von El Pasos Polizeichef Greg Allen. Nach Angaben der Behörden in El Paso handelt es sich um den 66 Jahre alten Alexander Gerhard Hoffman. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Es blieb vorerst unklar, ob es sich um einen in den USA lebenden Deutschen oder einen Urlauber handelte.

In dem Fall ermittelt auch der Generalbundesanwalt in Karlsruhe, bestätigte eine Sprecherin am Dienstag. Das werde immer so gehandhabt, wenn es deutsche Opfer gebe.

In El Paso an der Grenze zu Mexiko hatte ein Todesschütze am Samstag in einem Einkaufszentrum um sich gefeuert. Insgesamt kamen 22 Menschen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Hintergrund aus. Der mutmaßliche Täter – ein 21-jähriger Weißer – ergab sich der Polizei und ist in Gewahrsam.