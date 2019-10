Elmau Diesen Moment wollte Markus Söder nicht mit den anderen Ministerpräsidenten teilen: Noch bevor am Freitagmorgen im Luxushotel Schloss Elmau die Beratungen der Regierungschefs beginnen, sitzt der CSU-Chef auf der wohl berühmtesten Holzbank des Freistaats und blickt zum nebelverhangenen Wettersteingebirge. Fast so, wie es US-Präsident Barack Obama 2015 machte. Söder weiß es, sich zu inszenieren.

Wenige Stunden später beim offiziellen Fototermin ist Söder dann bereit, die G7-Gipfel-Bank mit den anderen Ministerpräsidenten zu teilen. Und wie es sich für diese Ministerpräsidentenkonferenz gehört, warten zu dem Zeitpunkt auch jede Menge Kameraleute und Fotografen hinter dem Absperrband.

Schon zum Auftakt der Ministerpräsidentenkonferenz setzt Söder neue Akzente: Nicht in irgendeinem Konferenzzimmer oder vor einem Tagungshotel begrüßt er am Donnerstag seine Gäste, sondern in 2962 Metern Höhe auf der Zugspitze. Dass hier das Wetter nicht mitspielt und auf der Aussichtsterrasse statt vorausgesagter Sonne Sturm herrscht, zeigt nur, dass auch in Bayern nicht alles bis ins kleinste Detail geplant werden kann.

Söders Plan geht auf – nicht nur, dass die Gastgeber der kommenden Ministerpräsidentenkonferenzen schauen, was sie von den Bayern lernen können. Andere loben im Vertrauen, dass diese neue Inszenierung der Konferenz nur gut tue, da mehr Aufmerksamkeit auf die vielen wichtigen Themen abstrahle – sei es die Föderalismusreform, die Mobilfunkversorgung oder der Klimaschutz.

Auch Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher (SPD) ist voll des Lobes. Alle Regierungschefs seien von der Kulisse beeindruckt gewesen, und angetan von Programm und Ambiente. Söder quittiert das Lob mit einem zufriedenen Lächeln.