Emden /Aurich Was treibt den Windanlagenbauer Enercon dazu, mitten in der Job-Krise mit drohenden Massenentlassungen die hilfreich durch Bundes- und Landespolitiker ausgestreckten Hände einfach auszuschlagen? Eine Einladung zum Gespräch mit einem Bundeswirtschaftsminister einfach zu ignorieren, ist nicht nur ein Akt höchster Unhöflichkeit. Jahrelang profitierte der Auricher Konzern von staatlichen Subventionen. Jetzt wollen sich die Enercon-Chefs nicht in die Bücher sehen lassen. Damit öffnen die öffentlich unbekannten Eigentümer im Hintergrund Tür und Tor für Spekulationen.

Wer ist eigentlich Enercon? fragen sich nicht nur Landespolitiker in diesen Tagen. Beschäftigte erzählen von völlig unklaren Besitzverhältnissen, die angeblich bis hin zu bekannten Briefkasten-Inseln in der Karibik reichen sollen. Gesichert ist nur, dass die Geburtsstunde des Weltunternehmens in einer Garage schlug. Ein Wirtschaftswunder, das ganz sicher schon Industrie-Geschichte geschrieben hat.

Diesem Ruf droht schwerer Schaden. Die Abschottungsstrategie der Geschäftsführung schafft weder Vertrauen in das Unternehmen noch lässt sich auf diese Weise ein Rettungsplan für bedrohte Jobs entwerfen. Denn noch ist längst nichts verloren. Gewiss: Die Branche steht vor einer Durststrecke von zwei bis drei Jahren – wenn die Bundesregierung rechtzeitig den Schalter umlegt, und neue Anreize für den Bau von Windanlagen und vor allem von neuen Stromtrassen schafft. Nebenbei: Nur so kann die Energiewende gelingen.

Um Jobs über eine solche Durststrecke zu retten, steht ein ganzer Kasten mit politischen Instrumenten zur Verfügung – beispielsweise mit Kurzarbeit als nur ein Stichwort. Sozialpläne können vieles abfedern. Enercon muss nur wollen.