Schiffbau: „Lieber Kurzarbeit als Entlassungen“

Emden /Aurich /Wilhelmshaven Die SPD-Bundestagsabgeordneten der Küstenländer, die Mitglieder der sogenannten Küstengang, sorgen sich um den Erhalt der Arbeitsplätze an den Werftstandorten im Norden. Die Corona-Pandemie stelle die Firmen vor enorme Herausforderungen, sagt Sprecher Johann Saathoff (Aurich), Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für maritime Wirtschaft. Gemeinsam mit seinen Kollegen der „Küstengang“ hatte er zu einem Zukunftsdialog in den Bundestag eingeladen.

Dabei sprachen Vertreter von neun deutschen Werften und deren Betriebsratsvorsitzende im Dialog über die aktuellen Herausforderungen der Schiffbauindustrie. Neben den Werftenvertretern nahmen auch Vertreter der IG Metall Küste an der Veranstaltung teil.

Die Bundesregierung habe bereits im Konjunkturprogramm Grundlagen für Unterstützung der Branche gelegt und eine Milliarde Euro bereitgestellt. „Unser Ziel ist es, die guten Arbeitsplätze in den Werften entlang der gesamten deutschen Küste zu sichern. Die Möglichkeiten des Bundes wollen wir dazu bestmöglich nutzen. Gerade die öffentliche Beschaffung kann dabei als eine Art Stabilitätsanker fungieren. Daher werden wir weiter an der Optimierung der Vergabeverfahren arbeiten“, sagte Johann Saathoff zu öffentlichen Aufträgen.

„Durch Corona sind einige Werften in massive Schwierigkeiten geraten. In den nächsten Wochen und Monaten geht es darum, Arbeitsplätze und Standorte zu sichern. Für uns heißt das: Kurzarbeit mit Qualifizierungen statt Entlassungen sowie Festanstellungen statt Leiharbeit und Werkverträge“, sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich. Es müsse freilich auch klar sein: „Wer Förderung vom Staat bekommt, darf nicht entlassen und muss sich an Mitbestimmung und Tarife halten.“ Der Bund sei bei der Finanzierung gefordert und müsse die Werften bei den Bürgschaftsprogrammen stärker berücksichtigen.

Außerdem solle der Bund mit vorgezogenen und zusätzlichen Aufträgen für mehr Arbeit auf den Werften sorgen. „Auch die Zukunft des Marineschiffbaus muss endlich angegangen werden. Bislang verweigert sich die Bundesregierung einem Strategiedialog dazu“, ergänzte Friedrich. Zur „Küstengang“ gehört auch der Bremerhavener SPD-Abgeordnete Uwe Schmidt.