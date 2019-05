Emder stimmen für Klinik-Fusion

Emden Dieses Mal ging es anderes aus als im Juni 2017: Beim zweiten Bürgerentscheid zum Zentralklinikum haben sich die Emder mehrheitlich für ein neues, gemeinsames Krankenhaus mit dem Landkreis Aurich entschieden. 54,75 Prozent der Wähler gaben dem geplanten Projekt am Sonntag ihre Zustimmung, 45,25 Prozent lehnten es ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,36 Prozent.

Oberbürgermeister Bernd Bornemann (SPD) war erleichtert. 2017 war die Mehrheit in Emden noch gegen eine gemeinsame Zentralklinik in Georgsheil gewesen, im Landkreis Aurich hatte sich die Mehrheit dafür ausgesprochen. Am Sonntag konnten nur die Emder erneut abstimmen. Das hatte der Rat im Dezember mehrheitlich beschlossen. Das Ergebnis eines Bürgerentscheids ist zwei Jahre bindend.