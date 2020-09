Wirtschaft: 40 Millionen Euro für heimische Häfen

Emden /Hannover Gute Nachricht für die niedersächsischen Häfen: Entgegen der ursprünglichen Planung wird die maritime Wirtschaft auch 2021 wie gewohnt mit 40 Millionen Euro unterstützt. Darüber hat das Wirtschaftsministerium am Dienstag den Un­terausschuss Häfen und Schifffahrt des Landtages unterrichtet. „Die Entscheidung, unsere Häfen trotz massiver Steuerausfälle in konstanter Höhe weiter zu fördern, ist ein wichtiges Signal in der Krise für die gesamte Branche sowie für die Zehntausenden Beschäftigten“, sagt der hafenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Bernd-Carsten Hiebing (Haren/Ems).

Damit erhalte die Hafen- gesellschaft NPorts Planungssicherheit. Zudem könne im Bereich der ressourcenschonenden Schifffahrt investiert werden. Die SPD-Fraktion begrüßte die Entscheidung.