Emden /Wardenburg Die Bürgermeisterwahl in Wardenburg geht in die zweite Runde: Christoph Reents (parteilos) und Thomas Wilde (Die Grünen) werden am 22. September in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Nach dem Endergebnis entfallen auf Christoph Reents 32,33 Prozent der Stimmen, auf Thomas Wilde 25,94 Prozent. Der bisherige Vertreter der Bürgermeisterin, Frank Speckmann (parteilos), konnte nicht genügend Wähler hinter sich versammeln (16,86 Prozent), ebenso wenig der Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat, Ronald Holtz (19,89 Prozent). Martin Bliefernich (Die Partei), dessen Partei im Wardenburger Gemeinderat nicht vertreten ist, erlangte 4,98 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei kaum mehr als 50 Prozent (51,18 Prozent). Die bisherige Bürgermeisterin Martina Noske (parteilos) hatte im Januar erklärt, nicht wieder antreten zu wollen.

Erstmals seit über 60 Jahren sitzt im ostfriesischen Emden kein SPD-Politiker mehr auf dem Chefsessel im Rathaus. Der SPD-Kandidat Manfred Eertmoed (45) verlor die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag haushoch gegen den parteilosen Politiker Tim Kruithoff (42), der von vier Ratsfraktionen unterstützt wurde. Wahlsieger Kruithoff kam auf 75,4 Prozent Zustimmung. Eertmoed erreichte nur 16,4 Prozent. Sowohl CDU als auch Grüne, FDP und Linke hatten keine eigenen Kandidaten aufgestellt.