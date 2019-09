Emden /Wardenburg In Emden wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt, mehr als 40 500 Bürger sind zur Abstimmung aufgerufen. Bernd Bornemann (SPD) ist nach acht Jahren nicht mehr zur Wiederwahl angetreten und hört am 31. Oktober auf. Damit könnte in der traditionellen SPD-Hochburg eine Ära enden: Von 1956 bis heute saß immer ein Genosse im Chefsessel der ostfriesischen Hafenstadt. Doch diesmal hat es der SPD-Kandidat schwerer als sonst: Gegen Manfred Eertmoed (45) tritt der parteilose Tim Kruithoff (42) an, der von vier Ratsfraktionen unterstützt wird. Sechs weitere Namen stehen auf dem Wahlzettel, darunter zwei Frauen.

Zur Wahl eines neuen Bürgermeisters sind am Sonntag auch knapp 14 000 Wardenburger aufgerufen. Fünf – ausschließlich männliche – Bewerber für die Nachfolge der parteilosen Amtsinhaberin Martina Noske gibt es, darunter ist ihr bisheriger Stellvertreter, Bauamtsleiter Frank Speckmann (52, parteilos). Weitere Kandidaten sind der ebenfalls parteilose Christoph Reents (54), der von der CDU unterstützt wird, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Ronald Holtz (48), Thomas Wilde (56, Grüne) und Martin Bliefernich (28, Die Partei).

In Wardenburg gilt ebenso wie in Emden: Sollte keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erhalten, gibt es am 22. September eine Stichwahl.