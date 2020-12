Präsident von Frankreich: Emmanuel Macron positiv auf Coronavirus getestet

Paris Der französische Präsident Emmanuel Macron ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Élysée-Palast am Donnerstag mit. Macron habe einen Test machen lassen, als bei ihm erste Symptome aufgetreten seien, hieß es in der Mitteilung. Es wurde aber nicht mitgeteilt, um welche Symptome es sich gehandelt habe. Der Präsident werde sich für sieben Tage in Isolation begeben, hieß es. „Er wird aus der Distanz weiterhin arbeiten und sich um seine Aktivitäten kümmern“, teilte der Präsidentensitz mit.

Macron hatte Ende vergangene Woche an einem Gipfeltreffen der EU teilgenommen. Am Mittwoch traf er den portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa.