Ein Bayer am Horn von Afrika: Zu Beginn seiner Äthiopien-Reise hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag einen sogenannten Kirchenwald besucht und für mehr Klimaschutz geworben. Empfangen wurde er von singenden Kindern und Geistlichen. Söder bleibt bis zum 18. April Äthiopien. Er eröffnete in der Hauptstadt Addis Abeba auch ein Bayerisches Afrikabüro, das die Aktivitäten des Freistaates auf dem Kontinent bündeln soll.

DPA-BILD: