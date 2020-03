Behörden auf der Suche nach PCB

Ennepetal /Hannover Nach dem Fund von PCB im Umfeld eines Kabelherstellers in Ennepetal (NRW), ist nun auch das niedersächsische Umweltministerium aktiv geworden. Aufgrund der Hinweise der Kollegen in Nordrhein-Westfalen seien die zuständigen Behörden gebeten worden, alle Silikonkautschuk-verarbeitenden Betrieben in ihrem Bereich zu überprüfen, so das Ministerium auf Anfrage unserer Zeitung.

Durch Anwohnerproteste waren die Behörden in NRW auf weiße Flocken in der Nachbarschaft der Firma aufmerksam geworden. Wie sich herausstellte, waren bei der Produktion durch den Einsatz eines chlorhaltigen Vernetzers PCB 47, 51 und 68 entstanden und über die Abluft in die Umwelt gelangt. Dass dies geschehen kann, war bis dahin unbekannt. PCB gilt als krebserregend und ist europaweit verboten.

Nach Auskunft des Umweltministeriums werden in Niedersachsen in fünf Betrieben chlorhaltige Vernetzungsmittel eingesetzt. Welche Firmen betroffen sind, wollte das Ministerium unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht sagen.