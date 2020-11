Entsetzen nach Protest in Hotspot

Trotz rasant steigender Infektionszahlen sind im bundesweiten Hotspot-Kreis Hildburghausen etwa 400 Menschen gegen den Lockdown auf die Straße gegangen. Der Protest in der Südthüringer Stadt wurde am Mittwochabend von der Polizei mithilfe von Pfefferspray aufgelöst. Landes- und Kommunalpolitiker zeigten sich entsetzt über den Aufmarsch. Im Kreis Hildburghausen gilt ein harter Lockdown. Bis zum 13. Dezember dürfen die Bürger ihre Wohnungen nicht mehr ohne triftigen Grund verlassen. Am Donnerstag wurde mit 602,9 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche erstmals ein Wert von mehr als 600 erreicht.dpa-BILD: