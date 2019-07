Er soll Griechenland aus der Krise führen

Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras muss gehen. Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) hat einer amtlichen Hochrechnung zufolge die Parlamentswahl in Griechenland gewonnen. Im Parlament wird sie demnach die absolute Mehrheit haben. Die Partei kam auf 39,7 Prozent der Stimmen. Weil der Wahlsieger im 300-köpfigen griechischen Parlament zusätzlich 50 Sitze bekommt, erhält die Nea Dimokratia mindestens 154 Sitze und hat somit die absolute Mehrheit erzielt. Für Demoskopen stand der Wechsel in Griechenland schon vor der Parlamentswahl fest: Oppositionschef Kyriakos Mitsotakis (51, im Bild bei der Stimmabgabe) kam im Wahlkampf gut an. dpa-BILD: