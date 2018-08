Erdogan-Statue in Wiesbaden

Einen Monat vor dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist auf einem Platz in Wiesbaden eine goldene Statue des umstrittenen Politikers aufgestellt worden. Das Ganze sei eine weitere provokante Kunstaktion des Kunstfestivals Biennale, sagte eine Sprecherin der Stadt Wiesbaden am Dienstag. „Wir haben eine Reihe von irritierten Bürgern, die bei uns anrufen.“ Auch die Stadt selbst sei von der Aktion überrascht worden. Das Kunstfestival Biennale hatte am vergangenen Donnerstag in der Landeshauptstadt begonnen und geht noch bis Sonntag. Sie steht unter dem Motto „Bad News“ („Schlechte Nachrichten“).dpa-BILD: