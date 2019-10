Mit 5 Stimmen über 5-Prozent-Hürde

Erfurt Für die Thüringer FDP ist eine stundenlange Zitterpartie bei der Landtagswahl am Ende glücklich ausgegangen. Mit 5,0005 Prozent übersprang sie die Fünf-Prozent-Hürde um fünf Stimmen, hieß es von der Landeswahlleitung am frühen Montag unter Berufung auf das vorläufige Endergebnis. Erst gegen 21.30 Uhr hatten die Auszählungsergebnisse eine 5 vor dem Komma. Gegen 22.30 Uhr fiel aber das Ergebnis für wenige Minuten wieder unter die Hürde. Am Ende zog die FDP aber mit 55 422 Stimmen nach fünf Jahren Abwesenheit wieder in den Landtag ein.