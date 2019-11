Erfurt /Weimar Der Einzug der FDP in den Thüringer Landtag steht laut einem Medienbericht auf der Kippe. Der Kreiswahlausschuss Weimar habe das Ergebnis der Liberalen im Wahlkreis 32 korrigiert, wie die „Thüringer Allgemeine“ am Donnerstag berichtet.

Danach kommt die FDP in der Stadt Weimar auf vier Stimmen weniger als am Sonntagabend nach der Stimmenauszählung zunächst ausgewiesen. Sie erhielt demnach nur 1658 Stimmen und nicht 1662. Eine Bestätigung des Weimarer Kreiswahlleiters war am Donnerstag wegen des Reformationsfeiertages nicht zu bekommen.

Nach dem vorläufigen Ergebnis vom Sonntag hatte die FDP landesweit die Fünf-Prozent-Hürde nur um fünf Stimmen übersprungen. Wenn sich der Abzug der vier Stimmen in Weimar bestätigen sollte, läge sie nur noch eine Stimme darüber. Insgesamt erreichte die FDP am Sonntag nach stundenlanger Zitterpartie 55 422 Stimmen, was einem Stimmenanteil von 5,0005 Prozent entspricht.

Derzeit läuft die Prüfung der Wahlergebnisse in den Kreiswahlausschüssen, der Landeswahlleiter will das amtliche Endergebnis am 7. November vorlegen.

Für den Fall, dass die FDP im Landtag bleibt, hat Mike Mohring eine Minderheitsregierung seiner CDU mit SPD, Grünen und FDP ins Spiel gebracht. „Es geht offensichtlich in Thüringen jetzt nur noch mit einer Minderheitsregierung weiter“, sagte er. Dabei gebe es aber nicht nur Rot/Rot/Grün. „Es gibt noch eine zweite Minderheitsregierung, und das ist die, dass SPD, FDP, Grüne und CDU eine Minderheitsregierung bilden – ohne die Ränder, ohne links und rechts.“