Ergebnis dieser Wahl kann man nicht anerkennen

Frage: Weißrusslands Präsident Lukaschenko hat sich zum Wahlsieger erklärt. Die Opposition spricht von Wahlbetrug. Es gibt Ausschreitungen. Droht dort jetzt Chaos?

Trittin: Es waren keine freien Wahlen. Im Vorfeld sind Kandidatinnen und Kandidaten willkürlich von der Wahl ausgeschlossen worden. Hier von einer fairen und demokratischen Wahl zu sprechen, ist ein Witz. Über das tatsächliche Wahlergebnis wird man lange streiten. Die Gesellschaft in Weißrussland ist tief gespalten. Dieses Ergebnis kann man nicht anerkennen.

Frage: Lukaschenko geht hart gegen die Proteste vor. Droht jetzt eine chinesische Lösung?

Trittin: Ich hoffe nicht. Lukaschenko will seine Macht um jeden Preis erhalten. Aber er wird sie nicht erhalten, wenn er auf die Protestierenden schießen lässt. Die Wut im Land ist groß. Aber auch Russland hat überhaupt kein Interesse an einer Revolution im Nachbarland. Die europäische Politik der Lockerung gegenüber diesem Regime muss nach diesen Wahlen endlich ein Ende haben. Wir müssen als Europäer klarmachen, dass wir ein solches Verhalten nicht akzeptieren. Das muss Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Beziehungen und den Handel haben.

Frage: Auch im Libanon herrscht nach der Explosion in Beirut Chaos, und es gibt Aufstände gegen die Regierung. Außenminister Heiko Maas reist am Mittwoch dorthin. Was kann die Bundesregierung leisten?