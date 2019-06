Erinnerung an DDR-Aufstand vom 17. Juni 1953

Zum 66. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR wurde an die Opfer des 17. Juni 1953 erinnert. In der Hauptstadt legten Vertreter der Bundesregierung – hier Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU/Mitte) mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Senatsrepräsentant – Kränze nieder. Unter anderem fanden Veranstaltungen an der Leipziger Straße und auf dem Friedhof Seestraße statt, wo mehrere Opfer des Aufstandes beerdigt sind.dpa-BILD: