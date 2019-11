Erinnerung an Opfer der NS-Zeit

Das Hinrichtungsbuch des Henkers ist in der Gedenkstätte der JVA Wolfenbüttel zu sehen. Nach sieben Jahren Forschung und drei Jahren Bauzeit eröffnet in der Gedenkstätte im Gefängnis ein neues Dokumentationszentrum, das an diesem Sonntag eröffnet wird. Es erinnert am historischen Ort an die Opfer der Justiz im Nationalsozialismus, darunter viele Widerstandskämpfer. Ab dem Jahr 1937 kamen im Strafgefängnis 526 Menschen durch das Fallbeil zu Tode. DPA-BILD: