Erschreckende Aussage über Polizei

Betrifft: Darf man Polizisten auf die Müllkippe wünschen? Die Taz-Autorin Hengameh Yaghoobifarah hat das in einer Kolumne getan, die ganz Deutschland diskutiert. Das Thema bewegt auch die Leser unserer Zeitung:

Fast ein Jahr begleite ich nun die Polizei, als Fachoberschülerin. Und natürlich war ich erschrocken, als ich den Beitrag von Hengameh Yaghoobifarah las. Sie erzählt von Rassismus, welcher von der Polizei ausgeübt wird, aber positioniert sich selbst in die Rolle des Rassisten gegen die Polizei. Meine eigene Erfahrung im Einstellungstest sagt, dass es für einen Polizisten, der rassistisch ist, fast unmöglich ist, weiterzukommen. Letztendlich ist sicherlich jedem klar, dass diese Autorin spätestens bei einem Einbruch in ihre Wohnung sich bei der Polizei melden und um Hilfe bitten wird.

Lisa Maria Christan Stuhr

Als Jahrespraktikantin bei der Polizei wurde mir bewusst, wie wichtig Polizisten in manchen Situationen sind. Somit stelle ich mir die Frage, wen sie um Hilfe bitten möchte, wenn sie überfallen wird? Wen wird sie anrufen bei einem Verkehrsunfall? Daran erkennt man, dass die Journalistin nur auf die „schlechte“ Seite der Polizei schaut, aber trotzdem in Notsituationen zur Polizei greifen wird. In ihrem Artikel werden alle Polizisten als Rechtsradikale dargestellt. Nach eigener Erfahrung haben Rechtsradikale bei der Polizei nichts verloren und werden bei den vier verschiedenen Einstellungstests, die vor dem Studium absolviert werden müssen, aussortiert. Daher finde ich es erschreckend, wie man so über die Polizei urteilen kann, wenn man nur die eine Seite der Fassade kennt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Theresa von Döllen Visbek

Mit Erstaunen lese ich solche Hetze, wenn man sich einmal 90 Jahre zurückversetzt und nachdenkt, dass durch und mitunter solcher Hetze das Dritte Reich entstand. (...) Ich würde Hengameh Yaghoobifarah – der diskriminierenden Äußerung entsprechend – einmal ein Wochenpraktikum bei den Müllwerkern und bei der Bereitschaftspolizei dringend verordnen/empfehlen. Dann ist sie vielleicht etwas respektvoller mit solchen Äußerungen gegenüber solchen zunehmend sehr wichtigen Berufsgruppen unserer Gesellschaft, denn diese sind systemrelevant. Frau Hengameh Yaghoobifarah sicherlich nicht. Empfehlenswert ist dazu ein Musiktitel des Grafen, ehemals Unheilig: „Hexenjagd“.

Oliver Schmidt Schortens