Erst Corona, dann die Wirtschaft

Prioritäten zu setzen, das kann einiges kosten. Es bedeutet, dass man auf vieles verzichten muss. Das gilt auch in Hinblick auf die von Bund und Ländern beschlossenen vorsichtigen Lockerungen der nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie verfügten einschneidenden Beschränkungen.

Es gibt Experten, die der Meinung sind, man hätte mit diesen Öffnungen besser noch einige Wochen warten sollen, um keine zweite Infektionswelle mit dann fälligen Regel-Korrekturen zu riskieren. Viele kritische Stimmen aus der Geschäftswelt mahnen dagegen eindringlich, dass Zigtausende Unternehmen bereits unter den Corona-Lasten ächzen und ganz dringend den Neustart brauchen, um nicht in die Pleite abzurutschen. Jeder, der mit Wirtschaft zu tun hat, der einen Betrieb besitzt oder führt, der Verantwortung für Arbeitsplätze und damit die Existenz anderer Menschen trägt, weiß, dass er es ohne Berechenbarkeit, klare Perspektiven, schwer hat. Dass daher die Forderung nach einem „Zeitplan zurück zur Normalität“ gestellt wird, ist nachvollziehbar und legitim.

Doch erinnert sei daran, dass sich alle Ökonomen, die in den letzten Tagen die Menschen mit immer neuen Horrorzahlen erschreckten – darunter der Internationale Währungsfonds – in einem einig waren: An erster Stelle muss jetzt stehen, die Pandemie zu stoppen, zu verlangsamen und so rasch wie möglich einen Impfstoff zu entwickeln. Dem muss sich alles unterordnen. Das aber lässt, so lange noch vieles rund um den bösartigen Coronavirus unsicher und rätselhaft ist, nicht mehr zu, als ein tastendes Vorgehen. Das kostet die Menschen, die Gesellschaft und die gesamte Volkswirtschaft immens viel. Doch das Risiko einer zweiten großen Infektionswelle erscheint noch schlimmer. Käme es dazu, dann könnte man die Hoffnung fahren lassen, wie bei einem „V“ nach einem tiefen Absturz der Wirtschaft wieder rasch den Aufstieg zu schaffen. Dann würde das „L“ unsere Zukunft beschreiben: Ein Absturz mit langem Verharren im Tief.

