Erste Deutsche jetzt offiziell EU-Chefin

Sie ist am Ziel: Das Europaparlament hat am Mittwoch in Straßburg Ursula von der Leyens Team, bestehend aus 26 Kommissaren, bestätigt. 461 Abgeordnete stimmten dafür, 157 dagegen, 89 enthielten sich. Erstmals seit mehr als 50 Jahren stellt nun Deutschland wieder die Spitze der Brüsseler Exekutive – und erstmals überhaupt übernimmt eine Frau den EU-Chefposten. Parlamentspräsident David Sassoli überreichte von der Leyen das Parlaments-Votum. 1958 war der Deutsche Walter Hallstein Vorsitzender der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft geworden. Er hatte diesen Posten bis 1967 inne. dpa-BILD: